Guida arbitro di Inter-Torino: per dei precedenti bisogna ritornare al 2020

Guida sarà l’arbitro di Inter-Torino, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Torino sarà la ventiquattresima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale anche lì all’ultima gara dell’anno solare: il 21 dicembre 2011 in un successo per 4-1 contro il Lecce. Era però, da calendario, la prima giornata di Serie A 2011-2012: si giocava quattro mesi dopo la data originaria, per via di uno sciopero dei calciatori che aveva posticipato l’inizio del campionato. Il bilancio generale vede dodici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.

UNA ALL’ANNO, O QUASI – Con Guida arbitro la vittoria per l’Inter manca dal 17 marzo 2019, 2-3 nel derby contro il Milan. Lunga serie negativa? Nemmeno tanto, perché da lì in avanti sono stati appena tre gli incroci. L’ultimo oltre un anno fa, il 4 ottobre 2020 contro la Lazio: 1-1 con espulsioni di Ciro Immobile e Stefano Sensi (molto esagerata quest’ultima).