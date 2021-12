Inchiesta plusvalenze, l’Inter ha collaborato con la massima serenità – CdS

La Guardia di Finanza ieri ha acquisito documenti nelle sedi dell’Inter e della Lega, nell’ambito di un’inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società alle stagioni 2017-18 e 2018-19, in tutto per una novantina di milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’Inter ha collaborato con la Procura con la massima serenità fornendo i documenti richiesti.

INCHIESTA – A quanto è dato sapere, l’indagine di ieri nella sede dell’Inter è al momento documentale (non ci sono intercettazioni) e in viale della Liberazione è stata accolta con la massima serenità. Anche perché una delle plusvalenze – una su tutte quelle di Zaniolo -, è uno dei più grandi rammarichi di mercato degli ultimi anni, mentre, visto il rendimento attuale, le cifre incassate dall’Inter per Pinamonti, Vanheusden e Radu, non sono considerate illogiche. L’acquisizione di documenti non avrà tempi brevi, perché adesso gli inquirenti dovranno spulciare le carte e capire se ci sono state irregolarità.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti