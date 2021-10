Ex di Inter-Juventus: Vidal vuole ripetersi contro Bonucci

Inter-Juventus di stasera (ore 20.45) vedrà in campo due giocatori (Vidal e Bonucci) che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre. Si rinnova così uno scontro già infiammato dello scorso anno.

ASSALTO DECISIVO – Stasera si gioca Inter-Juventus, che per certi versi sarà la partita di Arturo Vidal. Il cileno lega ai colori bianconeri il picco di rendimento della sua carriera. Ma già nella scorsa stagione ha dimostrato di non riservare sconti a nessuno. Fu proprio lui con uno stacco decisivo a portare in vantaggio l’Inter nella sfida di San Siro, prima del gran gol di Nicolò Barella. Con 171 presenze e 48 reti dopo il quadriennio bianconero, Vidal è ancora pronto a lasciare il segno nella gara.

PASSATO RINNEGATO – Dall’altra parte c’è invece un solo giocatore della Juventus ad aver indossato la maglia dell’Inter. Si tratta di Leonardo Bonucci, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro, ma con sole quattro presenze in prima squadra. Un’esperienza che il 19 bianconero ha presto rinnegato, ma del resto anche nel passaggio dalla Juventus al Milan aveva presto dimenticato il passato.