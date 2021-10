Inter-Juventus, un dubbio a centrocampo: a sinistra Dimarco insidia Perisic

Inter e Juventus si sfideranno a San Siro tra poche ore, Simone Inzaghi deve scegliere: un dubbio per lui in mezzo e tra Dimarco e Perisic.

PROBABILE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, per Inter-Juventus tra le fila nerazzurre ci sarebbe un dubbio a centrocampo fra Hakan Calhanoglu ed Arturo Vidal. In difesa ci dovrebbero essere dal 1′ Milan Skriniar, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni. Sulla fascia sinistra Federico Dimarco dovrebbe insidiare Ivan Perisic. A destra invece spazio a Matteo Darmian, con Denzel Dumfries che dovrebbe subentrare durante la partita. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic in mediana. In attacco, senza Joaquin Correa, ancora Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it