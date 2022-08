Ex di Inter-Cremonese: oltre a Radu, un campione della NextGen Series

Inter-Cremonese (stasera alle 20.45) sarà l’occasione per Andrei Radu di ritrovare il passato nerazzurro. Oltre al portiere rumeno, anche un vincitore della NextGen Series 2011/12.

ERRORE INDELEBILE – Inter-Cremonese sarà innanzitutto la partita di Ionut Andrei Radu. Il portiere rumeno tornerà a San Siro, dove ritroverà i suoi vecchi tifosi e compagni di squadra. Chi è curioso di vedere come verrà accolto rimarrà probabilmente deluso. Già dopo l’errore di Bologna dello scorso 27 aprile, tutto l’ambiente Inter si erse a protezione di Radu. E del resto ha fatto lo stesso la Cremonese, dall’allenatore ai compagni, dopo la papera alla prima giornata. A Cremona il numero 97 proverà a ricostruire la propria carriera, viste anche le scarsissime chances in nerazzurro. Dopo l’esordio nel 2016, nelle ultime due stagioni raccoglie la miseria di 4 presenze, a scudetto acquisito (nel 2020/21) o per cause di forza maggiore (assenza di Samir Handanovic a Bologna, lo scorso aprile).

CAMPIONE IN ERBA – Tra le fila della Cremonese Radu non sarà l’unico ex Inter a ritrovare i colori nerazzurri. Perché tra i grigiorossi ci sarà anche Matteo Bianchetti, che della neopromossa è anche il capitano. Difensore classe 1993, in nerazzurro non ha mai esordito in una gara ufficiale. Tuttavia il suo nome rimarrà comunque scritto nella storia dell’Inter. Bianchetti fu infatti il capitano della Primavera nerazzurra che, guidata da Andrea Stramaccioni, vinse la NextGen Series nella stagione 2011/12. Ciononostante, non trovò mai spazio in prima squadra, e dopo i prestiti a Verona, Spezia e Empoli, nel 2015 passò definitivamente al Verona. In questo campionato il capitano della Cremonese ha già trovato anche il gol, quello del momentaneo 2-2 contro la Fiorentina, prima dell’errore di Radu.

Cremonese, gli ex dell’Inter

Andrei RADU (P) – 5 presenze, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana

Matteo Bianchetti (D) – 0 presenze