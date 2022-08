Inter, andamento dei prestiti: disastro per Radu e Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato. Weekend da dimenticare per Andrei Radu e Filip Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend particolarmente infausto per diversi giocatori dell’Inter attualmente in prestito. Soprattutto per Andrei Radu, che macchia indelebilmente il suo esordio con la Cremonese. In casa della Fiorentina, il 25enne subisce tre gol e fa riaffiorare incubi primaverili con la papera sull’ultimo gol. Ancor peggio, almeno da un punto di vista numerico, va a Filip Stankovic. Assieme a Gaetano Oristanio, il portiere figlio d’arte cade in casa contro il NEC Nijmegen, subendo addirittura quattro reti. Per quanto riguarda gli altri prestiti dell’Inter sparsi per l’Italia e l’Europa, non si segnalano prestazioni particolarmente brillanti. In Serie A l’unico a rimandare l’esordio con la nuova squadra è Lorenzo Pirola: il difensore rimane in panchina per tutta la durata di Salernitana-Roma.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Juventus-Sassuolo 3-0: in panchina, subentra al 60′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Torino 1-2: in panchina, subentra al 76′

ANDREI RADU (P) – Fiorentina-Cremonese 3-2: titolare, 90′ in campo

VALENTINO LAZARO (C) – Monza-Torino 1-2: in panchina, subentra al 79′

MARTIN SATRIANO (A) – Spezia-Empoli 1-0: in panchina, subentra al 72′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Roma 0-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-NEC Nijmegen 1-4: titolare, 90′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-NEC Nijmegen 1-4: in panchina, subentra al 59′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar 2-3: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Modena-Frosinone 0-1: titolare, sostituito all’86’

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – STVV-Anderlecht 0-3: in panchina, subentra all’81’

DARIAN MALES (C) – Basilea-Lugano 0-2: in panchina, subentra all’81’

FACUNDO COLIDIO (A) – Defensa y Justicia-Tigre 0-0: titolare, sostituito all’89’