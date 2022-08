Cremonese, in arrivo un nuovo portiere: Radu rischia il posto?

Sarebbe in arrivo un nuovo portiere in casa Cremonese, squadra che ha come portiere titolare Ionut Radu, ex estremo difensore dell’Inter.

RITORNO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, è ai dettagli la trattativa per il ritorno di Marco Carnesecchi alla Cremonese. Il portiere, di proprietà dell’Atalanta, starebbe per tornare alla squadra grigiorossa. Quest’ultima scenderà in campo stasera a San Siro contro l’Inter con in porta Ionut Radu, ex estremo difensore della compagine nerazzurra.

Fonte: AlfredoPedulla.com