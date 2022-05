Di Bello arbitro di Inter-Sampdoria: gli ultimi 4 precedenti sempre uguali

Di Bello sarà l’arbitro di Inter-Sampdoria, partita della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Sampdoria sarà la tredicesima partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale anche lì a fine stagione: il 7 maggio 2016, per la penultima giornata di Serie A, vittoria per 2-1 sull’Empoli valsa l’aritmetica qualificazione in Europa League con un turno d’anticipo. Poi ben dieci trasferte consecutive, compreso un derby col Milan dove erano i rossoneri a giocare in casa. Il bilancio dà l’Inter imbattuta, otto vittorie e quattro pareggi.

REPLAY INTERROTTO – C’è un dato clamoroso guardando i precedenti di Di Bello con l’Inter: le ultime quattro volte erano tutte con la Roma, tre in Serie A e una in Coppa Italia. Quest’ultimo è il più recente, 2-0 l’8 febbraio nei quarti di finale. Poi i pareggi per 2-2, molto contestati dai nerazzurri, il 19 luglio 2020 (fallo di Aleksandar Kolarov, all’epoca giallorosso, su Lautaro Martinez ad avviare l’azione del gol di Leonardo Spinazzola per il primo pari, pure rivisto al VAR), e il 10 gennaio 2021 (rigore negato al Toro). Quindi lo 0-3 dello scorso 4 dicembre, senza sbavature.