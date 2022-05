Inter, in settimana l’incontro tra Zhang e Inzaghi per il rinnovo (e il mercato) – TS

L’Inter oggi chiude ufficialmente la stagione 2021-2022 con l’ultima partita in casa, a San Siro contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, in settimana poi è previsto un incontro tra Steven Zhang e Simone Inzaghi per discutere del rinnovo di contratto e programmare il mercato in vista della prossima stagione.

INCONTRO – L’Inter è assolutamente soddisfatta di quella che è stata la prima stagione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: due trofei vinti, ottavi di finale di UEFA Champions League e una scudetto (ancora per poche ore) in ballo fino all’ultima giornata. Per questo motivo il tecnico in settimana incontrerà la dirigenza per parlare già di rinnovo di contratto. Ci sarà anche Steven Zhang, tifoso numero uno della squadra e grande estimatore del tecnico piacentino. Il nuovo accordo prevede una scadenza dal 2023 al 2025, con annesso adeguamento dello stipendio (si parte dai 4 milioni attuali). Naturalmente sarà anche il momento giusto per programmare la prossima stagione e dunque il mercato in uscita e soprattutto in entrata. La volontà sarà quella di restare in corsa sempre su tutti i fronti anche per le prossime stagioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

