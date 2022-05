Sampdoria, Candreva torna titolare a San Siro. Sensi c’è, Yoshida dal 1′ – CdS

La Sampdoria sfida l’Inter a San Siro e lo farà con Antonio Candreva che da ex tornerà a giocare alla scala del calcio e sfiderà la sua ex squadra, provando a rovinare ancor di più i piani scudetto (anche se già le possibilità sono comunque minime). Presente anche Stefano Sensi, convocato da Marco Giampaolo (vedi convocati).

A SAN SIRO – La Sampdoria oggi scenderà in campo a San Siro con un ex Inter titolare, Antonio Candreva, e uno convocato in extremis – Stefano Sensi -, in prestito dal club di Viale della Liberazione. Il centrocampista rientra da un piccolo infortunio e vuole ritagliarsi spazio prima di tornare alla base. Marco Giampaolo in attacco schiererà solo uno tra Fabio Quagliarella e Francesco Caputo, nel 4-1-4-1 doriano. In difesa assente Colley perché squalificato, al suo posto giocherà probabilmente Yoshida.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Baffico

