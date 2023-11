Cuadrado, chance in Juventus-Inter? Gli indizi dall’allenamento – Sky

Locatelli tenta di recuperare per rientrare nel gruppo di Allegri. Lo stesso vale per Cuadrado, sponda Inzaghi. Ecco cosa emerge sul colombiano dall’allenamento nerazzurro di oggi a due giorni da Juventus-Inter.

AGGIORNAMENTO – Dall’allenamento pomeridiano dell’Inter giungono buone notizie. Fra queste la presenza in gruppo di Juan Cuadrado, che sta spingendo per recuperare del tutto dall’infortunio al tendine d’Achille. Il laterale destro nerazzurro, dopo averlo fatto ieri, anche oggi ha lavorato per un bel po’ insieme ai suoi compagni. Non è escluso, dunque, che il colombiano possa rientrare, almeno fra i convocati, proprio in Juventus-Inter, la sua prima sfida da ex. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, collegato su Sky Sport 24, Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione in merito. Tutto è rimandato a domani, quando ci sarà l’ultima rifinitura prima della partenza per Torino. Se anche nel prossimo allenamento Cuadrado risponderà bene come fatto negli ultimi due giorni, le chance di vederlo seduto in panchina per Juventus-Inter aumenteranno di certo.