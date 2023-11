Mazzarri: «Scudetto? Ora niente proclami! Conta una cosa»

Walter Mazzarri è subentrato in corsa sulla panchina del Napoli per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. Il tecnico, alla viglia del match contro l’Atalanta, ha parlato così degli obiettivi stagionali

SCUDETTO – Queste le parole di Mazzarri: «La mia filosofia è che la partita che viene va giocata al massimo senza pensare oltre. E domani avremo un test molto difficile contro una squadra che in casa, soprattutto, esprime una grande forza. Per me ogni gara sarà una raccolta dati per cercare di far ritornare il Napoli sui livelli dello scorso anno. Scudetto? Se non si inizia a vincere come possiamo pensare ad obiettivi? Che senso avrebbe fare proclami? L’ultima partita il Napoli l’ha persa, adesso quello che conta è ritrovare la strada giusta per tornare al successo».

Fonte: sscnapoli.it