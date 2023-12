Cuadrado incognita, la scelta di Inzaghi per Inter-Udinese − CdS

Juan Cuadrado rimane ancora un punto di domanda alla vigilia di Inter-Udinese. Il colombiano non dovrebbe partire dall’inizio.

SOLUZIONE − Il vero dubbio per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Udinese è la fascia destra. Juan Cuadrado, il naturale sostituto di Denzel Dumfries, ha meno di un’ora nelle gambe e dunque potrebbe iniziare dalla panchina per aiutare la squadra a gara in corso. Al momento l’opzione più plausibile è quella di avanzare Matteo Darmian sulla linea dei cinque a centrocampo e quindi inserire Bisseck in difesa. Cuadrado, che ieri si è raccontato durante l’episodio New Brothers insieme a Carlos Augusto, sarebbe pronto a dare il cambio a Darmian nella ripresa, anche per rifiatare il jolly lombardo, fonte inesauribile e grande stakanovista.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia