Inter-Udinese, la probabile formazione: un dubbio per Cioffi − CdS

Domani Inter-Udinese, partita valida per la quindicesima giornata di campionato. Gabriele Cioffi ha soltanto un dubbio in attacco da risolvere.

ULTIME – Vigilia di Inter-Udinese, match della quindicesima giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico e sfortunato pari per 3-3 contro l’Hellas Verona, i friulani domani saranno ospiti della capolista a San Siro. Per Cioffi, il quale parlerà oggi in conferenza alle 12.30, non ci saranno Success e Bijol in difesa. Ma il vero dubbio è sul ruolo del trequartista alle spalle di Lorenzo Lucca, che nell’ultimo match ha segnato due gol. Al momento, Roberto Pereyra è favorito sul francese Florian Thauvin. La probabile formazione friulana per Inter-Udinese secondo il Corriere dello Sport.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Walace, Zemura, Samardzic, Payero; Pereyra; Lucca.