Cuadrado corre anche durante il riposo: le sensazioni per Juventus-Inter – TS

Cuadrado è sparito da sosta a sosta, nel senso che dalla ripresa dopo quella di ottobre non si è mai visto. Punta a recuperare per Juventus-Inter, con Tuttosport che aggiorna sulle sue condizioni.

CHI L’HA VISTO? – L’ultima presenza (di quattro) di Juan Guillermo Cuadrado è datata 7 ottobre, i 35′ finali di Inter-Bologna. Finora il colombiano, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, non è stato praticamente un fattore. Questo complice un infortunio accusato inizialmente con la Colombia a settembre, che si è poi protratto a lungo. Ora punta a recuperare, soprattutto punta a farlo per Juventus-Inter di domenica scorsa. Sfida che, manco a dirlo, Cuadrado sente particolarmente. Tuttosport riporta come si sia allenato anche ieri, alla pari delle terapie di Alessandro Bastoni, mentre il resto dei non convocati in nazionale godeva del primo di due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Cuadrado ha effettuato sul campo una seduta propedeutica al rientro in gruppo, segnale di come il ritorno a disposizione sia vicino. Nei prossimi giorni previsto che si aggreghi di nuovo ai compagni, aumentando quindi le chances di presenza a Torino. La speranza è che l’infiammazione al tendine d’Achille che ha tormentato Cuadrado sia ormai alle spalle.

Fonte: Tuttosport – F.M.