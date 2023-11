Mkhitaryan, il riposo con l’Armenia per ripartire con l’Inter – CdS

Dopo il ritiro dalla propria nazionale, Mkhitaryan sfrutta le pause del campionato per recuperare energie e allenarsi in vista del campionato, quando con l’Inter affronterà la Juventus.

INDISPENSABILE – Appare ormai evidente il dato dell’utilizzo di Henrikh Mkhitaryan all’Inter, riporta il Corriere dello Sport. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi lo ha impiegato in ogni gara giocata fino a oggi. Nella classifica dei calciatori impiegato, appare quarto solo dietro a Yann Sommer, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista armeno rappresenta un equilibratore per il centrocampo dell’Inter, che mescola quantità e qualità con una grande maturità calcistica. Dopo il suo ritiro con l’Armenia, Mkhitaryan all’età di 34 anni sfrutta le pause per le nazionali per recuperare un po’ le energie e allenarsi per bene in vista della stagione con l’Inter.

RIPRESA – Ogni volta che il campionato si ferma per la pausa nazionali, Mkhitaryan riparte alla grande. Basti pensare che alla prima ripresa segnò una doppietta contro il Milan nel derby vinto per 5-1, alla seconda si è procurato il rigore dello 0-3 per l’Inter contro il Torino. Ad attenderlo stavolta ci sarà la Juventus. Contro i bianconeri per Mkhitaryan un solo gol quando era alla Roma e una sola vittoria, proprio con l’Inter nella semifinale di Coppa Italia dello scorso anno, su 14 sfide da avversario.

Fonte: Corriere dello Sport – e.pi.