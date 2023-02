Bologna-Inter, Thiago Motta punta su due ritrovati in formazione

Bologna-Inter apre la domenica di Serie A alle 12.30. Thiago Motta non ha Arnautovic per infortunio (vedi convocati) e in formazione punta su due giocatori ritrovati.

ATTACCO SPUNTATO – Per Bologna-Inter non hanno recuperato né l’ex Marko Arnautovic né Joshua Zirkzee. I due attaccanti non sono convocati per infortunio e questo è un problema per Thiago Motta, che ha scelte ridotte in avanti. Rientra però Nicola Sansone, in gol nell’ultimo precedente sull’errore di Ionut Andrei Radu. Di punta andrà comunque Musa Barrow, sole due reti in questa Serie A ma un assist nell’ultima partita con la Sampdoria. L’ha fatto per Roberto Soriano, tornato a segnare lo scorso 18 febbraio come non gli capitava addirittura dal 20 febbraio 2021 in campionato (16 agosto 2021 in generale). Sono questi i due uomini su cui si affida l’allenatore italo-brasiliano, puntando sulla loro forma ritrovata. Completano il quartetto offensivo nel 4-2-3-1 Lewis Ferguson trequartista e Riccardo Orsolini ala destra (alla Sampdoria ha segnato al 90′).

LE SCELTE – La formazione del Bologna per la partita contro l’Inter vede qualche dubbio anche in difesa. Non su Stefan Posch, che non era al meglio ma ha recuperato già da qualche giorno, bensì sugli altri interpreti. In difesa l’unico certo della maglia è Jhon Lucumì, con lui o Adama Soumaoro o Joaquin Sosa. Sulla sinistra sono in tre per un posto: Andrea Cambiaso (sfavorito), Charalampos Lykogiannis o l’altro greco Giorgos Kyriakopoulos (arrivato il 31 gennaio dal Sassuolo). A centrocampo Jerdy Schouten e Nicolas Dominguez, l’alternativa è Nikola Moro. Quest’ultimo potrebbe anche avanzare trequartista, nel caso in cui Ferguson (non al 100%) dovesse essere risparmiato. In porta Lukasz Skorupski è in un buon momento e ha parato un rigore nell’ultima uscita – vinta – sul punteggio di 1-1. Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Bologna-Inter: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.