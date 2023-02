VIDEO – Empoli-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Napoli, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



INARRESTABILI ANCHE IN DIECI – Empoli-Napoli 0-2 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli prosegue la sua marcia verso la vittoria del titolo che manca dal 1991. Nulla da fare per l’Empoli, colpito al 17′ dal fuoco amico: cross di Khvicha Kvaratskhelia sul secondo palo, l’ex Piotr Zielinski rimette in mezzo e Ardian Ismajli infila la propria porta. Undici minuti dopo calcia Kvaratskhelia, respinge corto Guglielmo Vicario e sul tap-in Victor Osimhen raddoppia. Al 34′ potrebbe fare il bis, ma Vicario stavolta nell’uno contro uno si salva. Dall’angolo colpo di testa di Kim Min-jae, traversa e rimbalzo prima della linea. Nonostante il doppio vantaggio il Napoli resta in dieci, per una grossa ingenuità di Mario Rui che da terra scalcia Francesco Caputo: espulso col VAR. La capolista non soffre però più di tanto, tenendo il doppio vantaggio e sfiorando il tris con Osimhen e Giovanni Simeone. Ottava vittoria consecutiva in Serie A per il Napoli.

Video con gli highlights di Empoli-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.