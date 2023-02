Precedenti Bologna-Inter: trasferta con dati negativi, tranne che per Lukaku

Bologna-Inter si giocherà domani alle 12.30 e i precedenti in casa dei rossoblù purtroppo non sono affatto buoni. Questo non solo riguardando l’ultimo, costato un campionato.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Bologna-Inter numero 96 in trasferta. In Serie A più sconfitte che vittorie: 34 contro 33, con 15 pareggi e un computo di gol del tutto pari, 117 a testa. A livello generale invece, grazie alla Coppa Italia che migliora numeri comunque negativi, un successo in più: 39 a 38, 17 le partite finite pari, 134 reti segnate e 129 subite. L’Inter fino all’anno scorso era imbattuta al Dall’Ara da vent’anni (10 febbraio 2002), poi è arrivato il tragico 2-1 del 27 aprile con l’errore di Ionut Andrei Radu costato il titolo. E pure quando si giocò in campo neutro, il 7 giugno 1964, arrivò una sconfitta a Roma per 2-0 con il Bologna che vinse il campionato. All’andata è finita 6-1 in rimonta il 9 novembre, stesso risultato per la seconda stagione consecutiva (vedi highlights).

C’È CHI SA COME SI FA – Domani dovrebbe giocare titolare Romelu Lukaku (vedi articolo) e i suoi precedenti in Bologna-Inter sono invece positivi. Per due volte in carriera si è presentato al Dall’Ara e per altrettante ha vinto e segnato. Il 2 novembre 2019 nell’ultimo quarto d’ora ribalta il vantaggio di Roberto Soriano, siglando il definitivo 1-2 su rigore proprio allo scadere. Il 3 aprile 2021 invece di gol gliene basta uno, alla mezz’ora, per tre punti fondamentali nella corsa per il titolo con Antonio Conte. La speranza è che Lukaku possa proseguire questa tendenza. Contando anche i precedenti in casa (e quello già citato in campo neutro) l’Inter ha vinto 93 volte, il Bologna 54 con 41 pareggi: cifra tonda di gol fatti, 300, mentre sono 222 quelli subiti.