Bologna-Inter, primi effetti della capienza al 50%: la nota sui biglietti annullati

Bologna-Inter aprirà il 2022 nerazzurro. Per l’occasione non sarà possibile superare il limite del 50% imposto per il numero di spettatori sugli spalti. Di seguito la nota ufficiale della società rossoblù

DALL’ARA AL 50% – “In seguito alla riduzione di capienza stabilita per gli impianti sportivi, si dispone l’annullo di 1271 biglietti già venduti, eccedenti il limite del 50%, come di seguito indicato. Il criterio utilizzato per l’annullo è cronologico inverso: a partire dall’ultimo acquistato si procede all’indietro fino al numero necessario”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [BolognaFC.it]

NB: Per maggiori informazioni sulle modalità di rimborso dei biglietti dello Stadio “Renato Dall’Ara” annullati per Bologna-Inter, visita il link del sito ufficiale del Bologna sopra indicato.