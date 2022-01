Brozovic (in trattativa) ricorda all’Inter per quali colori batte il suo cuore

Brozovic non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con l’Inter ma pare esserci abbastanza fiducia tra le parti affinché si arrivi alla fumata bianca. E anche l’utilizzo dei propri social fatto dal centrocampista croato va in questa direzione

CUORE NERAZZURRO – In tempi moderni un post simile viene etichettato automaticamente come “indizio social”. Forse lo sa anche Marcelo Brozovic che, nel bel mezzo della lunga trattativa con l’Inter per il rinnovo del proprio contratto in scadenza a fine stagione, lancia un messaggio. Un messaggio che può essere letto come segnale positivo ma potrebbe essere tranquillamente un post come un altro. Due cuori, uno nero e l’altro azzurro, con il tag all’account ufficiale dell’Inter. Cosa vorrà dire nel linguaggio sempre più criptico del centrocampista croato?

Questo il post pubblicato da Brozovic attraverso i propri canali social, in questo caso Twitter (@brozocrypto).