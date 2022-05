Barella recuperato: in campo in Inter-Empoli. Non l’unico a rientrare – TS

Inter-Empoli è in programma venerdì alle 18:45. Per la sfida di San Siro, Simone Inzaghi recupera Barella che ha smaltito l’infortunio di Udine. Non il solo a rientrare

RECUPERO – Buone notizie per Inzaghi dall’infermeria: Nicolò Barella ha smaltito il problema al ginocchio occorso ad Udine e, secondo Tuttosport, sarà in campo dal 1′ in Inter-Empoli, in programma venerdì (a differenza da quanto riportato dal Corriere dello Sport, ndr). Con lui rientrerà anche Calhanoglu, che aveva saltato la sfida della “Dacia Arena” per squalifica. Inzaghi potrà così riproporre il “terzetto” titolare a centrocampo, con Brozovic a completare il reparto.

Fonte: Tuttosport – S.P