Lautaro Martinez ma non solo: l’Inter ha un sacrificabile da lista di quattro – CdS

L’Inter anche quest’anno sarà probabilmente costretta a fare una cessione pesante per volontà della proprietà Suning. Si parla di Lautaro Martinez, che è l’indiziato principale (vedi articolo), ma per il Corriere dello Sport la lista è ristretta a quattro giocatori.

NUOVO SACRIFICIO – Un anno fa fu Achraf Hakimi, con Romelu Lukaku “extra” complice il pressing del Chelsea e la volontà del giocatore (poi andato incontro a una stagione fallimentare). Ora l’Inter deve di nuovo fare i conti con la possibilità di una cessione pesante. Lo fa intuire la proprietà Suning, che chiede un mercato in attivo di sessanta-settanta milioni di euro e una riduzione del monte ingaggi del 10-15%. Il Corriere dello Sport individua in Lautaro Martinez il nome “pesante” per la possibile partenza, ma non l’unico. Nella lista di chi ha mercato e può portare una cifra notevole figurano anche Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Ma l’Inter, nel caso, ne cederà al massimo uno (Lautaro Martinez l’indiziato stando al quotidiano romano).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



