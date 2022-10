Barcellona KO dall’Inter, in Spagna si sfiora il ridicolo per un post di Bastoni

Non si danno pace in Spagna per la vittoria dell’Inter contro il Barcellona. Oltre all’esagerazione sul dibattito relativo al presunto rigore di Dumfries (vedi articolo), arriva un’altra perla targata Sport. Nel mirino un normale post di Alessandro Bastoni

NUOVA TROVATA − In Spagna non è andata giù la sconfitta del Barcellona contro l’Inter. I nerazzurri hanno battuto ieri a San Siro i catalani per 1-0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu, autore di una precisa conclusione a battere Ter Stegen. Nella ripresa, due recriminazioni per il Barcellona: il gol annullato a Pedri (giustamente) e il presunto rigore non dato ad Ansu Fati per fallo di mano di Denzel Dumfries. Quest’ultimo caso ha innescato la grande furia azulgrana (vedi parole Xavi) e dei media catalani che hanno parlato di ‘scandalo’. Tra questi anche il quotidiano ‘Sport‘, particolarmente infastidito per la sconfitta, il quale ha anche tirato in ballo un post normalissimo post di Bastoni come un qualcosa di provocatorio. Queste le parole del difensore dell’Inter sul suo account Instagram: «Vittoria di cuore e carattere».

Il quotidiano ha sentenziato attraverso la seguente spiegazione: “Bastoni è entrato secato negli spogliatoi e la prima cosa che gli è venuta in mente è stata quella di lanciare una provocazione al 30 dei culé (Gavi, ndr) e a tutti i tifosi. Tra l’altro l’Inter non è neanche matematicamente agli ottavi di Champions League”.