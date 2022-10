Trevisani: «De Vrij ha dominato Lewandowski! Onana? 15 cross 15 uscite»

Due protagonisti della vittoria dell’Inter col Barcellona sono stati de Vrij e Onana. Prestazioni importanti per loro con il primo che ha annullato Lewandowski. Ne parla Trevisani a Tutti Convocati

MOTIVI DELLA VITTORIA − Le parole di Riccardo Trevisani in merito al successo dell’Inter col Barcellona: «A distanza di tre giorni si può vedere una squadra scollegata perdere una gara giocata bene e vedere poi una squadra che vince contro il Barcellona giocando e vincendo da grande squadra. La domanda è pourqué. Tre questioni: cambia la competizione, giochi con una serenità diversa perché in campionato puoi e devi farlo ad alto livello, qui giochi in un girone difficilissimo. Poi questione tattica con difensori ritrovati. Stefan De Vrij ha dominato su Robert Lewandowski, sembrava l’olandese di tre anni fa. Poi sono piovuti in area 15 cross ed è uscito 15 volte il portiere, bene Onana».