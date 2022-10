Inter-Barcellona, in Spagna esagerano: «Fallimento più grave nella storia del VAR!»

L’esito di Inter-Barcellona il giorno dopo fa ancora più male, soprattutto ai quotidiani sportivi spagnoli sponda blaugrana. Secondo Mundo Deportivo, difatti, il caso dubbio all’interno dell’area di rigore nerazzurra (possibile tocco di mano di Denzel Dumfries o colpo di testa di Ansu Fati) potrebbe essere addirittura il “fallimento più grave nella storia del VAR”.

ESAGERAZIONE – Inter-Barcellona farà ancora discutere, soprattutto in Spagna. Secondo i colleghi di Mundo Deportivo, difatti: «Le immagini nel VOR mostrano che non c’è nulla che giustifichi la decisione presa dalla sala VAR». «Il movimento di Denzel Dumfries – secondo i colleghi spagnoli – è innaturale e impedisce anche un colpo di testa di Ansu Fati». Poi l’esagerazione più assoluta: «Potremmo trovarci di fronte al fallimento più grave della storia del VAR di Champions League da quando si è deciso di implementare questa tecnologia nelle competizioni per club all’inizio del 2019». Anche il giorno dopo, il caso resta ancora dubbio perché da alcune inquadrature il tocco di Dumfries con la mano sembra evidente, da altre prospettive invece sembra proprio si tratti di un colpo di testa di Ansu Fati. Ma l’esagerazione degli spagnoli resta. Ma probabilmente dimenticano la sceneggiata di Sergio Busquets con conseguente espulsione di Thiago Motta nel 2010…

Fonte: mundodeportivo.com