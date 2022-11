Atalanta, momento difficile! Tifosi preoccupati in vista dell’Inter – TS

L’Atalanta non sta vivendo un momento positivo in campionato. La sconfitta di Lecce, secondo Tuttosport, ha creato qualche malumore ed i tifosi sono preoccupati in vista della sfida all’Inter

PREOCCUPAZIONE – L’Atalanta, prossima avversaria dell’Inter in campionato, sta vivendo un momento complicato. Secondo Tuttosport, a lasciare perplessi sono state le scelte operate da Gasperini nella gara contro il Lecce, con 9 titolari cambiati su 11 rispetto alla gara precedente. Una scelta di turnover, in vista dell’Inter, che non ha ripagato l’allenatore ed ha generato più di un interrogativo fra tifosi ed addetti ai lavori. Le scelte del tecnico, secondo il quotidiano, preoccupano i tifosi sia in vista dello scontro diretto con l’Inter in programma domenica che per la prossima sessione di mercato.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari