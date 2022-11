Skriniar, volontà di rinnovo con l’Inter! Ma parti distanti su un aspetto – TS

Milan Skriniar vuole rinnovare con l’Inter. Ma, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, c’è distanza fra le parti su un aspetto

VOLONTA’ – In casa Inter tiene banco la questione rinnovo Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata di ieri non si sono registrati incontri fra le parti, ma lo slovacco ha già manifestato l’intenzione di rimanere in nerazzurro. C’è pero distanza sull’ingaggio: l’Inter al momento offre 6 milioni + bonus, quasi il doppio rispetto ai 3,8 percepiti attualmente dal calciatore. Offerta distante dalle cifre messe sul piatto dal PSG, che in estate aveva offerto 9 milioni netti d’ingaggio allo slovacco.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini