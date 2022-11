Bianchi: «Napoli invincibile! Inter ed altre con problemi, distacco ampio»

Ottavio Bianchi, ex allenatore, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole

FAVORITA – Ottavio Bianchi individua il Napoli di Spalletti come favorita per lo scudetto. Un discorso poi sull’Inter e le altre inseguitrici: «Napoli sembra invincibile? Non sembra, è invincibile. Vince sempre in casa e fuori senza differenza alcuna. Gioca bene, ha ottimi interscambi tra chi gioca di più e chi meno. È stato impressionante come sia riuscito ad ovviare all’assenza di un giocatore determinante come Osimhen. Nel mix va messo l’entusiasmo che a Napoli non manca mai, ma che anche quest’anno è più maturo del solito. Non vedo una crepa. Le altre? Milan, Juventus ed Inter hanno problemi, di varia natura, ed il divario in classifica è già diventato importante. Se, come si dice in gergo automobilistico, il Napoli non bucherà tutte e quattro le gomme, non vedo chi possa contrastarlo nella conquista del titolo. In questo momento non c’è proprio match».

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli