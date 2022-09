Acerbi, Inzaghi lo schiera titolare in Champions League: prima con l’Inter

L’Inter tra poco meno di quarantacinque minuti scenderà in campo per la seconda giornata di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Simone Inzaghi lancia Francesco Acerbi al debutto assoluto in maglia nerazzurra (QUI le formazioni ufficiali).

DEBUTTO CON L’INTER – C’è curiosità per il debutto di Francesco Acerbi con la maglia dell’Inter, schierato titolare da Simone Inzaghi per la prima volta in assoluto, in Champions League contro il Viktoria Plzen. Il difensore italiano arrivato l’ultimo giorno di mercato è chiamato a sostituire l’ex compagno alla Lazio, Stefan de Vrij, al centro della difesa. Con lui ci sarà Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, mentre tra i pali torna André Onana. L’Inter è chiamata a dare continuità al risultato di Torino, ma soprattutto trovare i primi punti nella competizione europea, non un esame semplice per Acerbi al debutto.