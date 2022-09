Lukaku, ecco l’esito dei controlli! Definiti tempi per il rientro in campo – SM

È finalmente arrivato l’esito sui controlli fatti da Lukaku, ancora fermo per infortunio. Gli aggiornamenti di Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, attraverso i suoi account social

CONTROLLI OK – Romelu Lukaku è fermo per infortunio dalla sfida contro la Lazio. È arrivato l’esito dei controlli effettuati dal belga in patria. Secondo quanto riferito da Marco Barzaghi, per SportMediaset, i controlli avrebbero dato esito positivo. Lukaku tornerà a disposizione di Inzaghi dopo la sosta: il numero 90, quindi, si rivedrà in campo per Inter-Roma in programma l’1 ottobre.