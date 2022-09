Inter, senza Handanovic cambia ancora il capitano! La scelta di Inzaghi

L’Inter scenderà in campo fra poco in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Non sarà della partita Samir Handanovic a cui, Inzaghi ha preferito Onana (vedi formazioni). In assenza dello sloveno, il tecnico sceglie un altro capitano rispetto alla sfida con il Bayern Monaco

SCELTA – Samir Handanovic non scenderà in campo, a meno di sorprese, contro il Viktoria Plzen. L’esclusione dello sloveno fa il paio con quella già avvenuta contro il Bayern Monaco: per Inzaghi il “portiere di coppa” è André Onana. In assenza dello sloveno, l’Inter ha designato un altro capitano per la sfida di questa sera: non Skriniar ma Marcelo Brozovic. Il croato è uno dei giocatori più importanti nell’11 di Inzaghi e certamente, la sua scelta conferma l’importanza del numero 77 all’interno dello spogliatoio.