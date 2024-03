Cambiaghi: «Inter Women per me è famiglia! Circondata da tifosi»

Michela Cambiaghi, attaccante dell’Inter Women anche lei presente all’Inter Store Castello di Milano, ha parlato del club nerazzurro e dei suoi tifosi.

CIRCONDATI DA NERAZZURRO – Michela Cambiaghi parla dei nuovi rinforzi dell’Inter Women, arrivate durante il mercato di gennaio, e di cosa rappresenta per lei il club nerazzurro: «Io da guida turistica per le nuove arrivate? In realtà non tanto, ma con il fatto che lei è qui da anni spesso è lei che mi consiglia. Per me l’Inter è una famiglia, la mia famiglia è interista e sono sempre stata circondata da interisti».