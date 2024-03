Teotino: «Inter, un dato indicativo del dominio! Vale più degli altri»

Teotino celebra i numeri dell’Inter, capolista a +12 sulla Juventus seconda. Il giornalista, nel corso della trasmissione Microfono Aperto di Radio Sportiva, evidenzia un dato che vale anche in riferimento agli altri campionato.

DEVASTANTE – Gianfranco Teotino vede l’Inter come una squadra che può dire la sua anche in Europa: «Io penso che stia creando le aspettative per le prestazioni che offre in campo. In questo momento, obiettivamente, è una delle migliori squadre europee: ci sono dei dati che secondo me sono molto indicativi. Questi 67 gol segnati finora sono il massimo nei grandi campionati d’Europa, poi è sempre difficile paragonare campionati diversi. Però va tenuto conto del fatto che la media gol della Serie A è nettamente inferiore a Premier League e Bundesliga. E di poco sotto la Liga. Questi gol quindi valgono di più, tenendo conto che in questa stagione si sta segnando molto meno rispetto agli altri. Magari può essere un caso che nelle ultime gare ha segnato quattro gol sempre e non ci si può aspettare che continui, però sul fatto che l’Inter sia una delle migliori squadre d’Europa non è in dubbio. Le aspettative sul ritorno con l’Atlético Madrid e il prosieguo della Champions League questa squadra se le è meritate».