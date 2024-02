Pedullà: «L’Inter trasmette mentalità. Asllani talento strepitoso!»

Grandi complimenti da parte di Alfredo Pedullà all’Inter, alla squadra come totalità ma anche ad alcuni singoli come il giovane Kristjan Asllani.

RISERVE E MENTALITÀ – Alfredo Pedullà esprime una serie di considerazioni positive sull’Inter, anche in vista della prossima trasferta di campionato a Bologna. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato intervenuto su Sportitalia: «Penso che il Lecce sia stato una cartina tornasole straordinaria. L’Inter ha cambiato sette, otto, giocatori, cosa che farà anche a Bologna, ma ha trasmesso comunque mentalità. Asllani è un talento per me strepitoso. Adesso gioca con la personalità che prima non aveva, pur avendo giocato poco. L’Inter può giocare con Bisseck, con Frattesi, con Sanchez che ha respinto tutte le critiche. Se l’Inter dovesse giocare a Bologna con l’impostazione mentale avuta a Lecce non vedo per quale motivo dovrebbe andare a fare una scampagnata».