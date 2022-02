Tra Inter e Milan c’è differenza nella corsa, un dato che si vedrà in campo?

Inter e Milan sono vicine in molte voci statistiche. Ma ce n’è una in cui sono singolarmente distanti: i chilometri percorsi a partita.

DISTANZA FISICA – Guardando le statistiche di Inter e Milan c’è un dato che è singolarmente discrepante. Quello che di solito si usa per approssimare l’impatto fisico delle squadre. Parliamo dei chilometri percorsi. In questa classifica i nerazzurri sono secondi in Serie A, dietro solo la Lazio, con 110,609km a gara. I rossoneri sono tredicesimi, con 106,08.

RIENTRO SPRINT – Una differenza rilevante. Che è persino acuita nelle ultime prestazioni, quelle datate 2022. Considerando solo la Serie A, nelle partite dopo la sosta natalizia il Milan ha corso da un minimo di 105,753km contro la Roma a un massimo di 108,078 contro la Juventus. L’Inter? Il minimo è stato 112,455 contro la Lazio, il massimo 114,772 con l’Atalanta.

DIFFERENZA DA SFRUTTARE – Chiaramente i freddi numeri nulla dicono della qualità della corsa. O della gestione della gara. Lo stesso, tra Inter e Milan c’è una differenza netta in termini di km percorsi a gara. Inzaghi ha un piccolo tesoro cui attingere. E questa mole di lavoro fisico può risultare decisiva nel derby di sabato. A patto di sfruttarla a dovere.