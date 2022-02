Sanchez parte dalla panchina in Inter-Milan. Chance dal 1′ in Coppa Italia – TS

Sanchez non giocherà da titolare Inter-Milan, spazio a Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, però, l’attaccante cileno partirà titolare nella sfida di Coppa Italia contro la Roma in programma martedì 8 febbraio.

IN COPPA ITALIA – Sanchez è tornato dalla Bolivia utilizzando voli di linea ed è arrivato a Milano solo in serata, per questo motivo ad Appiano Gentile si presenterà solamente oggi pomeriggio, comunque in tempo per una sgambata e per fare il ritiro insieme ai compagni prima del derby. In Inter-Milan, dunque, il cileno partirà dalla panchina, lasciando spazio a Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko. Nonostante Sanchez stia attraversando un periodo di forma straordinario, partirà dalla panchina, ma avrà occasione di dimostrare tutto il suo valore la prossima settimana, quando l’Inter sfiderà la Roma in Coppa Italia martedì 8 febbraio. A quel punto sarà Lautaro Martinez a rifiatare anche per recuperare in pieno dalla trasferta in Argentina.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino