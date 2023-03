Skriniar, niente Inter-Juventus. Ma pronto per altri impegni

Come confermato ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi, Milan Skriniar non sarà della partita tra Inter e Juventus di questa sera. Non ce la fa lo slovacco a stringere i denti, anche perché lo aspettano altri impegni: quelli con la sua nazionale.

NERAZZURRO NO, NAZIONALE SÌ – Milan Skriniar non ci sarà per Inter-Juventus di questa sera. Il dolore alla schiena che lo accompagna ormai da settimane non sembra dargli tregua. L’ingresso in campo nel finale contro il Porto nella gara di martedì ha ulteriormente lasciato il segno e il difensore numero 37 non riuscirà a stringere i denti anche questa sera. In una gara dove sarebbe sicuramente stato utile, vista l’emergenza della retroguardia nerazzurra. Ma non bisogna temere: perché Milan Skriniar sarà nuovamente presto abile e arruolabile. Per l’Inter? Forse. La priorità adesso è la nazionale. Con ogni probabilità infatti il futuro difensore del PSG non rinuncerà alla chiamata della sua rappresentativa per i prossimi impegni. Sarà interessante capire se scenderà in campo e, soprattutto, come tornerà a Milano per il rush finale della stagione.