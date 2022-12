Skriniar-Inter, tempo stringe per il rinnovo! Un rischio da evitare

In casa Inter tiene banco la questione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Cresce l’ottimismo per il prolungamento del difensore slovacco (vedi articolo) ma il tempo stringe. Risposta definitiva utile ad evitare certi rischi

TEMPO – Milan Skriniar e l’Inter sembrano destinati a continuare insieme. La trattativa per il rinnovo fra le due parti prosegue e, sponda nerazzurra, cresce l’ottimismo. Difficile immaginare lo slovacco via da Milano, dopo tanti anni in nerazzurro ed un legame profondo con città e tifoseria. Nonostante ciò la risposta dello slovacco alla proposta dell’Inter non è ancora arrivata. Il tempo stringe e serve una risposta definitiva: per l’Inter esiste un rischio concreto che va assolutamente evitato.

RISCHI – Se la trattativa del rinnovo dovesse protrarsi sino a gennaio, un calciatore come Skriniar a sei mesi dalla scadenza di contratto, diventerebbe certamente uno dei calciatori più ambiti del mercato. Un ritorno di fiamma del PSG, o eventuali offerte da Premier League e Liga, potrebbero scombinare le carte in tavola e far vacillare la volontà dello slovacco. L’Inter, per evitare qualsiasi rischio, deve cercare di chiudere la questione rinnovo il prima possibile.