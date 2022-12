Real Betis-Inter, chi in attacco? Da Lukaku a Carboni: le opzioni di Inzaghi

Real Betis-Inter, terza amichevole degli uomini di Inzaghi in questa sosta per il mondiale, andrà in scena mercoledì alle 18. Inzaghi ha tante opzioni per l’attacco: da Lukaku a Carboni, le possibili scelte

SCELTE – L’Inter, archiviato il ritiro di Malta, comincia a ritrovare tutti i pezzi della rosa. Anche in attacco dove, a differenza dell’amichevole contro Gzira United e Salisburgo, Inzaghi avrà a disposizione anche Lukaku, tornato sabato ad Appiano. Contro il Real Betis, nell’amichevole in programma mercoledì, il tecnico nerazzurro potrà quindi ruotare gli uomini cercando di dare minuti al belga. Sarà occasione di rivedere anche Carboni, a segno contro il Salisburgo, e giovane di grande interesse. Dal 1′, però, il tecnico dovrebbe optare per la coppia Dzeko-Mkhitaryan: il bosniaco è apparso già in netta forma, l’armeno sta stupendo tutti per duttilità tattica ed efficacia sotto-porta.