Rinnovo Skriniar, c’è ottimismo per la fumata bianca: l’offerta dell’Inter – SM

Milan Skriniar sembra sempre più vicino al rinnovo con la maglia dell’Inter. C’è ottimismo per la firma dello slovacco.

FIRMA – Milan Skriniar potrebbe essere vicino al rinnovo con l’Inter. Come riporta Sport Mediaset, la firma potrebbe essere vicina: «Marotta e Ausilio aspettano ora una risposta dopo l’offerta inviata a Milan Skriniar prima della pausa Mondiale. Si tratta di 4 o 5 anni a sua scelta a 6 milioni all’anno. Lo farebbero salire nei top della rosa, sui livelli di Brozovic e Lautaro Martinez. Skriniar si è preso tutto il tempo per decidere. È probabile che chieda di arrivare a 7 milioni alzando la parte variabile. Per eliminare la tentazione parigina e diventare il capitano interista del futuro. Ai piani alti della sede nerazzurra rimane ottimismo per la fumata bianca, che potrebbe arrivare con l’aggiunta di un bonus alla firma». Il centrale slovacco potrebbe indossare quella fascia per molti anni ancora.