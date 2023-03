Skriniar, il fisico tradisce nel momento cruciale: altro problema con l’Inter!

Milan Skriniar è alle prese con un problema fisico alla schiena. Un’anomalia piuttosto rara, considerando la storia clinica del difensore dell’Inter.

ANCORA FERMO – Domani si gioca Spezia-Inter (ore 20.45) ma Milan Skriniar non seguirà i compagni in Liguria (qui le ultime). Il difensore è ancora alle prese con un problema alla schiena che lo tiene fermo da prima della trasferta. E si avvicina così alla terza partita consecutiva saltata a causa dell’infortunio. La speranza di Simone Inzaghi e dei compagni è quella di recuperarlo per la trasferta di Oporto di settimana prossima. Così da concludere nel modo più dolce la sua lunga storia con l’Inter. Il cui finale sta deludendo non poco, anche per questi problemi fisici.

FISICO ANOMALO – Skriniar è all’Inter dall’estate 2017. Questa è quindi la sesta stagione in nerazzurro. Una storia lunga, che ha visto un solo momento di reale difficoltà. Ossia il finale della stagione 2019/20, in cui finì fuori dai titolari di Antonio Conte. Riprendendosi però alla grande già nella stagione successiva, conclusasi con lo Scudetto. In tutto ciò, non aveva mai sofferto di particolari problemi fisici. Anzi, riguardando alla sua cronologia clinica su Transfermarkt, si può vedere che il primo “infortunio” risale al 2020. Quando saltò 5 partite a causa della positività al Covid. E ora, nella sua ultima stagione a Milano, siamo già a quota 3. Un dato anomalo, che aggiunge un retrogusto di acredine a quest’ultimo, tribolato e deludente anno.

