Inter, contro lo Spezia un solo indisponibile! Inzaghi gruppo (quasi) al completo – CdS

Prosegue il lavoro dell’Inter in preparazione della sfida di venerdì contro lo Spezia in trasferta, dove secondo il Corriere dello Sport ci sarà un solo indisponibile per Simone Inzaghi che spera di avere il gruppo al completo anche in vista della sfida di UEFA Champions League con il Porto.

DUE RECUPERI – Salvo clamorosi dietrofront, in Spezia-Inter l’unico giocatore indisponibile sarà Milan Skriniar. Il fastidio alla schiena continua a dare fastidio a distanza di un mese, ma Simone Inzaghi spera di recuperarlo pienamente per la trasferta di Porto in Champions League. L’obiettivo sarà dunque quello di avere l’organico al completo nel momento di giocarsi l’ingresso tra le prime otto squadre di Champions League. Sembrano a questo punto arruolabili dopo i rispettivi guai fisici e quindi verso una convocazione, sia Federico Dimarco che Joaquin Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale