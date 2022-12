Skriniar all’esame Salisburgo: ritrovare concentrazione tra campo e rinnovo

La situazione di Milan Skriniar è sicuramente una delle più spinose al momento in casa Inter. Specialmente per tutta la questione legata al rinnovo contrattuale, che continua a tirarsi per le lunghe. Il difensore ha mostrato qualche sbavatura in stagione, non ultimo nell’amichevole contro lo Gzira United. Contro il Salisburgo (QUI le formazioni ufficiali) un altro test, soprattutto mentale.

CAMPO E RINNOVO – Giocare in una situazione come quella di Milan Skriniar non è sicuramente facile. Fortunatamente la sosta per i Mondiali toglie un po’ di pressione al giocatore, che resta chiaramente diviso in due tra il campo e la questione del rinnovo contrattuale. Che tarda ad arrivare. Gennaio si avvicina sempre di più e con lui la possibilità di firmare a zero con un altro club per la prossima stagione. Skriniar ha ribadito la sua volontà di restare all’Inter, così come la società ha ribadito la volontà di proseguire il rapporto lavorativo insieme. Ma la situazione, chiaramente, non può non produrre strascichi sulle prestazioni.

TEST MENTALE – La fortuna per l’Inter e Skriniar è il fatto che la sosta per i Mondiali sta togliendo pressione a entrambe le parti per potersi focalizzare sulle trattative, in vista della ripresa della stagione. Il difensore, nella gara amichevole contro lo Gzira United, ha però mostrato una sbavatura nel gol preso dai nerazzurri valevole per il momentaneo 1-2. Può succedere, naturalmente e questo non intacca assolutamente il valore e la qualità di Milan Skriniar. Che ora contro il Salisburgo è di fronte a un altro test più “mentale” che tecnico. Il difensore sarà alla guida della difesa che nell’amichevole di oggi dovrà cercare di ritrovare la sua solidità anche e soprattutto in vista delle gare che contano. Gennaio è vicino e con lui la ripresa del campionato.