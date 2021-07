Serie A a tinte nerazzurre: con Thiago Motta sono 7 gli allenatori ex Inter

Thiago Motta è il ventesimo nonché ultimo allenatore della nuova Serie A. Nonché il settimo ex Inter al via. Di seguito la lista degli ex sulle panchine del massimo campionato italiano

I SETTE EX – L’annuncio dello Spezia completa il quadro dei venti allenatori della Serie A 2021/22: finalmente ci sono tutti e venti i nomi. Il ventesimo è l’ex nerazzurro Thiago Motta (vedi comunicato). Con l’italo-brasiliano sono sette gli ex interisti sulle panchine della Serie A che partirà tra un mese e mezzo. Il neo allenatore spezzino è l’unico ex Inter solo come calciatore, essendo anche il più giovane. Come doppio ex – sia calciatore sia allenatore in seconda – c’è Sinisa Mihajlovic (Bologna). Poi ci sono gli ex allenatori: Gian Piero Gasperini (Atalanta), Stefano Pioli (Milan), Luciano Spalletti (Napoli) e ovviamente il più atteso, José Mourinho (Roma), che ha allenato Thiago Motta a Milano. Infine, c’è Ivan Juric (Torino), ex collaboratore tecnico di Gasperini ai tempi dell’Inter. Una buona media… Nella prima stagione sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi avrà come avversari ben sette vecchie conoscenze. Serie A a tinte nerazzurre.