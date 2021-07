Lautaro Martinez ha deciso: non forza con l’Inter! Ma serve rifare da capo – SI

Lautaro Martinez non si sposterà dall’Inter, nonostante le tante voci. Nel corso di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia il giornalista Gianluigi Longari annuncia come la volontà dell’argentino sia rimanere. Ma servirà il rinnovo.

NESSUN ALTRO SACRIFICIO – Dopo Achraf Hakimi l’Inter non rischia di perdere anche Lautaro Martinez. Nonostante l’argentino sia in scadenza fra due anni (30 giugno 2023) è da escludere una sua partenza. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, fa sapere come assieme al suo nuovo agente, Alejandro Camano, l’attaccante abbia deciso di non forzare per la cessione. La permanenza di Lautaro Martinez all’Inter è quindi certa, le voci sulle squadre straniere (soprattutto spagnole) sono da scartare. C’è però da riprendere il discorso del rinnovo di contratto, interrotto quando il Toro ha lasciato i suoi vecchi agenti (Beto Yaqué e Rolando Zarate) con cui si era raggiunta un’intesa di massima. Bisognerà ripartire da zero con la trattativa, sia per adeguare l’ingaggio ai canoni dei big sia per allungare l’accordo. Ma non c’è nessuna volontà di forzare da parte di Lautaro Martinez e del suo entourage.