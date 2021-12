Salernitana-Inter e la Serie A a 19.5 squadre: occhi sulla partita fantasma

Salernitana-Inter si giocherà. E il risultato finale verrà convalidato. Poi è da vedere se verrà confermato, a distanza di qualche settimana/mese. La Serie A è pronta a riscrivere la sua storia più recente in base all’epilogo societario che coinvolgerà la società granata a brevissimo

ULTIMA CHIAMATA – Tra poco più di 24 ore a Salerno andrà in scena Salernitana-Inter (vedi informazioni). Penultima giornata del girone di andata del Campionato Italiano di Serie A 2021/22. E forse anche penultima partita della Salernitana in Serie A, prima dell’esclusione. Sì, perché la situazione della società granata continua a essere nebulosa e le ultime novità non permettono di ipotizzare un finale positivo (vedi comunicato). Salvo miracoli economico-sportivi della settimana di Natale, la Salernitana dovrà abbandonare la Serie A prima del giro di boa. Tradotto: girone di andata sì, girone di ritorno no. Campionato falsato? Teoricamente no, soprattutto “grazie” al calendario asimmetrico… Ma non è questo il punto. Si poteva evitare, si doveva evitare. Ora è già tardi.

Salernitana-Inter per non riscrivere tutta la Serie A

PARTITA FANTASMA – La Serie A è iniziata a 20 squadre e rischia di finire a 19 squadre. Ma se la Salernitana terminasse sul campo il suo girone di andata, le altre squadre potrebbero chiudere il proprio campionato con 37 giornate (anziché 38). Sarebbe il paradosso della Serie A a 19.5 squadre. Le ultime squadre ancora da affrontare sono appunto l’Inter e in chiusura l’Udinese, quindi due partite importanti rispettivamente per la lotta scudetto e la lotta salvezza. Salernitana-Inter si presenta come la partita fantasma perfetta: l’Inter deve vincere per emulare Milan, Atalanta e Napoli, altrimenti rischierebbe di perdere due-tre punti contro una squadra che non esisterà più in Serie A. L’alternativa, che sia il 3-0 a tavolino nel girone di ritorno oppure l’annullamento delle partite già giocate come previsto, non può esistere per l’Inter. Guai a fare scherzi a Salerno, quindi. Poi sarà curioso vedere come ne usciranno tutti i protagonisti… Tutti, eh. Il countdown sulla Salernitana in Serie A è già partito, ma sarà davvero l’ultimo? Aspettiamo, anche fiduciosi…