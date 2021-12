Sanchez-Barcellona, accordo per l’attaccante Inter: manca solo un sì

Sarebbe stato trovato l’accordo per l’operazione che dovrebbe portare al ritorno dell’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, al Barcellona: mancherebbe solo un sì.

OPERAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona sarebbe a buon punto nell’operazione che porterebbe al ritorno di Alexis Sanchez. Infatti ci sarebbe già un accordo tra il club blaugrana, l’Inter ed il Siviglia, società proprietaria di Luuk de Jong. L’attaccante olandese giocherebbe in prestito alla squadra nerazzurra nel caso in cui la trattativa per il cileno dovesse andare a buon fine.

FERRAN TORRES – Decisiva sarebbe l’opinione di Xavi Hernandez. L’allenatore della formazione catalana crede che il giocatore nerazzurro migliorerebbe la propria rosa, ma insisterebbe per Ferran Torres. Il tecnico non vuole che l’arrivo Sanchez renda impossibile l’arrivo dello spagnolo. Xavi sarebbe già consapevole che, se non ci saranno uscite, l’ingaggio di Ferran sarà praticamente impossibile.

Fonte: Sport.es – Josep Capdevila