Sanchez-Barcellona, intenzioni blaugrana chiare: la priorità

Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, è stato accostato al Barcellona negli ultimi giorni: le ultime dalla Spagna.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona è alla ricerca di un attaccante. Ad oggi la priorità sarebbe Ferran Torres. I contatti tra i due club starebbero andando avanti a rilento, ma i dirigenti del club blaugrana vorrebbero arrivare ad ottenere un sì dal Manchester City, visto anche l’accordo trovato con il giocatore spagnolo.

SANCHEZ – Alexis Sanchez non sarebbe quindi la priorità della società catalana. L’attaccante dell’Inter potrebbe partire in prestito a gennaio. Gli spagnoli dunque potrebbero approfittare di questa situazione. Da superare però sarebbe l’ostacolo rappresentato dall’elevato ingaggio del cileno. Fonti del club blaugrana avrebbero spiegato al quotidiano spagnolo che Alexis sarebbe tra i nomi in lista, ma non da subito, almeno fino a quando sarà possibile l’opzione Ferran Torres.

Fonte: MundoDeportivo.com – Gabriel Sans