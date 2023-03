Onana scalda i guantoni: tanto di Porto-Inter passa da lui

Dopo il turno di riposo in campionato contro lo Spezia – partita dove ha giocato Samir Handanovic – André Onana scalda i guantoni. Tanto di Porto-Inter passerà anche e soprattutto da lui e dalle sue parate. Come dimostrato anche nella gara di andata.

PROVVIDENZIALE – Insieme a Romelu Lukaku, André Onana è sicuramente l’eroe della partita di San Siro vinta dall’Inter per 1-0 contro il Porto. Impossibile non ricordare il doppio intervento a dir poco miracoloso che, a secondo tempo da poco iniziato, ha salvato il risultato mantenendolo sullo 0-0. Un gol, quello evitato da Onana, che ora ci farebbe parlare di tutta un’altra partita. L’estremo difensore nerazzurro in questa Champions League si è spesso mostrato pronto, con ben quattro clean sheet all’attivo: due contro il Viktoria Plzen, uno contro il Barcellona e quello dell’andata proprio contro il Porto.

GUANTONI CALDI – Dopo il turno di riposo di venerdì in occasione della trasferta contro lo Spezia, André Onana scalda i guantoni per tornare provvidenziale anche nella sfida di domani in casa del Porto. Tanto passerà inevitabilmente da lui, vista la volontà dei padroni di casa di imporsi fin da subito per pareggiare i conti dopo l’1-0 dell’andata. Onana saprà sicuramente farsi trovare pronto e proprio dai suoi piedi dovranno anche passare tante delle giocate con cui l’Inter proverà a scardinare la difesa avversaria. E a conquistarsi una sudata qualificazione ai quarti di finale di Champions League.